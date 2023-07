Lo smartwatch BEST BUY Samsung Galaxy Watch5 Pro giù del 39%

La settimana non potrebbe partire con una offerta Amazon più ghiotta: il bellissimo Samsung Galaxy Watch5 Pro crolla a un prezzo che non puoi assolutamente farti scappare. Complice uno sconto immediato del 39%, il device del colosso sudcoreano ti arriva direttamente a casa in 1 giorno al prezzo di appena 302€ – stiamo parlando di un risparmio di ben 197€.

Il wearable di Samsung ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartwatch moderno di fascia alta: un design premium con una bellissima cassa circolare in acciaio inossidabile; un nutrito set di sensori per il tracking della salute; e un cervello smart per riconoscere e registrare in tempo reale le informazioni più importanti durante i tuoi allenamenti in palestra o all’aperto.

Samsung Galaxy Watch5 Pro vola giù del 39% su Amazon: affare d’oro

Samsung Galaxy Watch5 Pro monta un eccezionale display touch a colori ad altissima risoluzione abbracciato da una cassa con due comodi tasti laterali, mentre sul versante opposto un sensore HR precisissimo registra costantemente la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma).

Con Samsung Galaxy Watch5 Pro al polso non avrai più bisogno di un altro wearable: è formidabile sotto ogni punto di vista e quest’oggi crolla al prezzo di un comune device di fascia media. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

