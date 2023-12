Lo Smartwatch Amazfit GTS 4 Mini è perfetto a questo prezzo!

Il display AMOLED da 1,65 pollici dell’Amazfit GTS 4 Mini offre un impatto spettacolare, catturando l’attenzione con colori accessi. Con una risoluzione HD, i contenuti sono chiari e visibili anche sotto la luce diretta del sole. La possibilità di impostare lo schermo per rimanere sempre acceso assicura la comodità di visualizzare le informazioni essenziali senza dover sollevare il polso.

Questo smartwatch monitora il tuo corpo a 360 gradi, con la capacità di registrare frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e livello di stress 24/7. I dati in tempo reale sono accessibili direttamente sull’orologio o tramite l’app Amazfit. In caso di anomalie, come una frequenza cardiaca fuori norma o livelli di SpO2 irregolari, l’orologio invia avvisi tempestivi.

Con il supporto per oltre 120 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e fitness, l’Amazfit GTS 4 Mini si adatta a ogni tipo di attività. Registra dettagli come la distanza percorsa, la velocità e le calorie bruciate, mentre le mappe delle corse e delle ciclabili offrono un’ulteriore prospettiva sulle tue performance.

La tecnologia di posizionamento satellitare avanzata con cinque sistemi, tra cui GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, assicura una localizzazione precisa anche in ambienti difficili. Infine, con una durata della batteria fino a 15 giorni con una sola carica, l’Amazfit GTS 4 Mini offre un’affidabilità senza pari, consentendoti di indossarlo giorno e notte senza la necessità frequente di ricariche.