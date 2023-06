Lo smartphone ti SALVA dalle zanzare: gadget economico assurdo, da avere

Quest’anno, potrai fare affidamento sullo smartphone anche per trovare sollievo subito dopo la puntura di zanzara. Basta dotarsi di questo particolarissimo gadget, semplicissimo da utilizzare e che si collega direttamente alla porta USB C del tuo dispositivo. Il suo funzionamento è guidato, grazie alla speciale applicazione dedicata.

Quando ti accorgi di essere stato pungo, Basta collegarlo, attivarlo e posizionarlo dove c’è la puntura. Verrà emesso un determinato livello di calore, selezionabile fra diversa intensità tramite app, che in pochi secondi neutralizzerà l’effetto irritante, smetterai di sentire prurito e dolore. Inoltre, eventuali bozzetti spariranno in un paio di giorni.

Un accessori che probabilmente nemmeno tu pensavi esistesse. Eppure c’è e costa anche pochissimo su Amazon. Infatti, puoi portarlo a casa a 29€ circa appena e le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, dato l’inizio della stagione calda, sta andando a ruba.

Un prodotto super compatto, che puoi anche lasciare come portachiavi. Quando occorrerà il suo aiuto, basterà un attimo per collegarlo alla porta USB C del tuo device e l’app si aprirà in automatico. Da lì, potrai personalizzare il trattamento, decidendo il livello di calore. Pochi secondi e avrai subito sollievo.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo dispositivo a un prezzo super concorrenziale. Quest’anno, sarà lui la tua arma segreta contro le zanzare. Completa l’ordine adesso su Amazon per prendere questo assurdo gadget per smartphone a 29€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.