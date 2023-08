Lo smartphone diventa un PC su GRANDE schermo: gadget top economico (11€)

Il potenziale di questo accessorio per smartphone Android è pazzesco. Un prodotto che può essere utilizzato in modo semplicissimo: basta collegarlo alla porta USB C e sarà subito pronto all’uso. A disposizione, avrai tutto il necessario per trasformare il tuo device in un vero a proprio PC:

una porta USB standard per collegare periferiche esterne;

standard per collegare periferiche esterne; una porta HDMI per collegare il dispositivo a schermi esterni;

per collegare il dispositivo a schermi esterni; un ingresso USB C per ricaricare il device, così da non avere limiti di utilizzo dovuti alla batteria scarica.

Super economico, lo porti a casa in sconto del 40% da Amazon: attivando l’offerta in pagina, puoi prenderlo a 11€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Come utilizzare al massimo il suo potenziale? Collega lo smartphone a uno schermo esterno, va bene persino la TV, poi abbina una tastiera e un mouse (sia wireless che tramite la porta USB che hai ottenuto) e goditi quello che – a tutti gli effetti – risulta un PC!

Ovviamente, puoi utilizzare questo accessorio anche per goderti film e foto su grande schermo, per giocare ai tuoi giochi preferiti (collegando un controllare tramite cavo USB o in wireless) e anche per videochiamate! Puoi collegare hard disk esterni, chiavette USB e altri accessori. Si tratta solo di alcuni esempi: il potenziale di questo accessorio è enorme e ti permettere di ottenere davvero il massimo dal tuo smartphone. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità dello sconto è limitatissima.

