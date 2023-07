Lo smartphone diventa un PC con questi accessori geniali super ECONOMICI

Usare lo smartphone come se fosse un vero e proprio PC portatile è possibile, basta avere a disposizione gli accessori giusti. Ne ho scovati alcuni, super economici su Amazon, che ti permetteranno di utilizzare il cellulare come non hai mai fatto prima! Pronto a scoprirli? Eccoli tutti!

Il primo che ti serve, in assoluto, è questo dispositivo. Non sottovalutare la sua importanza: una volta connesso allo smartphone tramite la porta che solitamente usi per la ricarica, a disposizione avrai diversi lettori di memorie esterne, ma non solo! Infatti, otterrai una vera a propria porta USB: grazie a lei, ti si aprirà un mondo! Potrai collegare una marea di periferiche esterne compatibili, come stampanti, mouse, tastiere, controller di gioco, microscopi digitali e non solo. Insomma, proprio come faresti con il computer. La versione USB C per Android la trovi a 7€ quella per iPhone la prendi a 14,98€ invece.

Il secondo accessorio è fondamentale, ma anche geniale. Se usi il tuo device come un PC, è fondamentale anche avere la possibilità di appoggiarlo su una superficie. Questo stand a scomparsa si attacca sul posteriore del dispositivo e si apre solo all’occorrenza: se non serve, non dà fastidio e diventa super piatto. Essenzialmente, ti permette di avere sempre uno stenda per il tuo device, senza dover portare un ulteriore accessorio con te. Universalmente compatibile, lo porti a casa a 6,29€ appena.

A seguire, due accessori che dipendono dal tipo di utilizzo che intendi fare. Se ti serve scrivere, una tastiera wireless è imprescindibile. Compatta, ma anche comoda e funzionale. Ho scovato un modello Bluetooth in sconto a 16,99€ appena che risulta perfetto er lo scopo.

Per finire, un ottimo mouse senza fili con doppia modalità di connessione. Infatti, puoi usarlo sia sfruttando il Bluetooth (scelta consigliata) oppure tramite porta USB A, sfruttando il primo accessorio. Sottile e compatto, lo prendi a 8,30€ appena.

Bastano questi accessori super economici per permetterti di utilizzare il tuo smartphone un vero e proprio PC. Scegli su Amazon i tuoi preferiti e ordinali adesso, arrivano con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.