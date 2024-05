Lo SCONTO FOLLE ti farà acquistare questo TRAPANO-AVVITATORE a 35€!

Amanti del fai-da-te, quest’offerta Amazon è dedicata proprio a voi! Grazie alla combo formata da sconto e coupon del 40%, potrai dire addio al tuo vecchio avvitatore, prendendo il modello di MHPRO a soli 35,98€, al posto dei classici 62,00€!

Tutte le caratteristiche del trapano-avvitatore elettrico

Con tre modalità di lavoro, questo trapano è perfetto per qualsiasi utilizzo. La modalità di avvitamento è ideale per fissare viti su materiali come legno, metallo e plastica. La modalità di perforazione permette di creare fori precisi su vari tipi di superfici, mentre la modalità di perforazione a percussione è perfetta per lavori più impegnativi come forare calcestruzzo o mattoni.

Una delle caratteristiche principali è l’elevata coppia di 42 Nm del suo motore che garantisce la potenza necessaria per affrontare anche i compiti più difficili. Questo trapano avvitatore offre due velocità variabili: una velocità più bassa (0-550 RPM) per lavori di precisione e per avvitare viti piccole, e una velocità più alta (0-1850 RPM) per operazioni più impegnative come forare e avvitare viti di grandi dimensioni.

Non manca neanche il mandrino autobloccante da 3/8″ (10 mm), che consente un cambio rapido e semplice delle punte. Inoltre, una luce LED integrata illumina la zona di lavoro in ambienti bui, migliorando la visibilità e la precisione. E per una maggiore comodità, il trapano include una clip da cintura che permette di avere lo strumento sempre a portata di mano.

Il set comprende anche 23 accessori, tra cui punte per trapano di diverse misure e tipi, per soddisfare ogni esigenza di lavoro.

Con soli 35,98€, potrai far tuo il trapano-avvitatore MHPRO. Per averlo a questo prezzo, però, dovrai selezionare il coupon del 40%!