Le cuffie wireless di Lenovo, le LivePods LP40, sono in offerta su Amazon a soli 12,99€. Il prezzo di listino è reso conveniente da un codice sconto esclusivo da inserire in checkout.

LivePods LP40: cuffie ottime e a prezzo ridicolo

Le wearable wireless sono disponibili su Amazon a un prezzo irrisorio. Con il loro design semplice e lineare sono dei prodotti da prendere in considerazione, soprattutto se si è in cerca di qualcosa di economico.

Appartenenti alla tipologia In ear, queste sono sprovviste di punte in silicone ma non per questo non sono stabili quando indossate. La loro ergonomia è avanzata e consentono di essere utilizzate per diverse ore senza problemi.

Gli altoparlanti sono di ottima qualità, infatti erogano un suono pieno ed equilibrato. La riproduzione musicale non manca di bassi potenti e toni alti chiari per un risultato finale degno di nota. Sono dotate di cancellazione del rumore dunque l'intera esperienza è pura.

La batteria ha una capacità di 300mAh e garantisce un'autonomia duratura sufficiente a sbizzarrirsi con l'utilizzo.

Altre features degne di nota sono senza ombra di dubbio il Bluetooth 5.0 garante di connessioni sicure e a bassa latenza, il controllo con tocco e l'impermeabilità contro acqua, schizzi e sudore.

Puoi acquistare le LivePods LP40 di Lenovo su Amazon a soli 12,99€. Acquistale oggi e ricevile in tempi brevi sia che tu sia cliente standard che membro Prime. Le spedizioni sono gratuite in tutti e due i casi. Per ottenere il prezzo vantaggioso è necessario inserire il codice TI8H8FFV in fase di pagamento.

