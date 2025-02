Livella laser multifunzione Bosch Professional: occhio al maxi sconto Amazon (-38%)

Preparati a lavori di livellamento super precisi con la livella laser multifunzione di Bosch Professional oggi protagonista di un forte sconto su Amazon: puoi acquistarla a soli 119,99 euro invece di 193,98, sfruttare la spedizione Prime per la consegna immediata e al checkout selezionare il pagamento a rate con Cofidis oppure tramite Amazon stessa.

Livella laser multifunzione Bosch: ideale per i tuoi progetti

La Bosch Professional GCL 2-15 è una livella laser precisa, affidabile e compatta, perfetta per lavori di livellamento e allineamento sulle brevi distanze.

Pensata per l’uso professionale e fai da te, potrai sfruttare linee laser orizzontali e verticali, oltre a due punti a piombo per avere una visibilità ottimale in ogni condizione. Il supporto multifunzione ruotabile RM 1 ti permetterà di fissarla facilmente in diverse posizioni per il massimo della precisione, mentre il campo di autolivellamento di ± 4° e la precisione di ± 0.3 mm/m garantiscono risultati impeccabili.

Dal design compatto e con protezione IP54 che la rende resistente a polvere e schizzi d’acqua, la livella arriva in una confezione che include anche 3 pile AA, un pannello di mira per laser, la custodia protettiva e il supporto professionale.

Versatile e facile da usare, e soprattutto con la garanzia del marchio Bosch Professional, in offerta a 119,99 euro invece di 193,98 è un affare da non farti scappare.