L'iPhone 13 di Apple è il device più venduto, anche in Cina

Gli iPhone di Apple sono i telefoni più venduti in Cina per la sesta settimana consecutiva. Di fatto, l'OEM di Cupertino continua a portare la corona del marchio di smartphone più importante in termini di unità di vendita e ricavi in Asia.

Apple detiene la corona in Cina grazie agli iPhone

In un rapporto Counterpoint Research pubblicato di recente, la società di analisi del settore globale ha affermato che l'ascesa di Apple in Cina è iniziata subito dopo il rilascio dell'iPhone 13 in Cina. Da allora la mela è stata in posizione di leadership per il periodo maggioritario, venendo raramente detronizzata da Vivo. Tuttavia, nelle ultime sei settimane, il colosso di Cupertino è stato in testa con un margine considerevole.

La nuova linea di iDevice è stata il fattore trainante del successo. La gamma è stata rilasciata a un prezzo di partenza relativamente basso in Cina e ha portato con sé la nuova fotocamera e le funzionalità di ultima generazione grazie al modem 5G. Counterpoint sta anche collegando l'impennata di vendite di melafonini di Apple ai problemi dell'ex regina Huawei, che ha dovuto affrontare un calo delle vendite a causa delle sanzioni statunitensi in corso.

Tra i modelli di iPhone 13 offerti in Cina, i modelli base hanno registrato le percentuali di vendita più elevate posizionandosi al 51%, seguiti da 13 Pro Max al 23%. Il 13 Pro ha realizzato il 21% del volume delle vendite di smartphone di Apple, mentre il 13 Mini ha realizzato il 5% delle vendite totali nel 2021.

Sin dal rilascio della gamma, il colosso statunitense ha mantenuto il primo posto in termini di volume di vendite in Cina a parte il breve periodo durante il Singles Day in cui è stata superata da Vivo.

Il direttore della ricerca Tom Kang ha dichiarato che “l'unico vero concorrente di Apple in Cina fino ad ora era Huawei e ora sta affrontando seri problemi di produzione a causa delle sanzioni statunitensi. È probabile che Apple continui le sue elevate prestazioni in Cina fino a quando altri concorrenti non raggiungeranno il ritardo sia in termini di marchio che di qualità“.