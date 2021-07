Pochi fronzoli, ottimo design, moltissima sostanza. L'iPhone 13 che tutti ci aspettiamo è lui: non si piega, non si attorciglia, non è senza porte: è un potente smartphone compatto. I nostri desideri sono tutti raccolti in questo video concept, molto fedele alla possibile realtà.

iPhone 13 dovrebbe essere proprio così

Si, è sentimento generale: per il prossimo melafonino nessuno si aspetta un design stravolto di nuovo. Quello misto fra industrial e vintage va bene così, purché ci sia ancora più sostanza dello scorso anno.

Questo video concept, che eviterò di anticiparti, racchiude un po' quello che desidereremmo a bordo del dispositivo. Facendo blande valutazioni, non credo rispecchi solo le aspettative, penso si avvicini anche parecchio alla possibile realtà. La clip racconta di un device concreto, realizzabile (niente schermi pieghevoli o posteriori con display integrato) e con gli accorgimenti che – effettivamente – mancano all'attuale generazione di smartphone di punta del colosso della mela morsicata.

Con queste novità, e un prezzo che si mantenga quantomeno costante con i modelli del 2020, sono certa che iPhone 13 sarebbe un vero successo. Oppure no? Oppure desideri ancora di più dal melafonino in arrivo il prossimo settembre?

