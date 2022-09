L'iPad (2021) di Apple è in offerta su eBay a prezzo REGALO

Inutile girarci attorno: l’ottimo iPad (2021) di Apple in offerta su eBay con tanto di coupon esclusivo è l’occasione che stavi aspettando per mettere le mani su uno tra i migliori tablet attualmente presenti in circolazione, solo oggi tuo ad appena 319€.

Non solo è realizzato con un bellissimo telaio unibody in alluminio che gli conferisce resistenza e leggerezza, ma è anche perfettamente ottimizzato per essere sempre a tua disposizione in qualunque momento della giornata.

L’iPad 2021 di Apple, il tablet per eccellenza, crolla di prezzo su eBay

Lo puoi utilizzare senza compromessi per navigare in rete, giocare, ascoltare musica, guardare video, chattare con i tuoi amici, studiare e molto altro. Dotato di un bellissimo pannello super fluido da 10.2 pollici, sotto il cofano è presente un potentissimo processore in grado di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Il tasto home integra un velocissimo sensore di impronte che ti permette di sbloccare il tablet in un battito di ciglia, mentre l’accesso all’App Store ti permette di scaricare e utilizzare centinaia di migliaia di applicazioni realizzate appositamente per funzionare al meglio con il tablet del colosso di Cupertino.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il validissimo tablet di Apple fintanto che può essere tuo al prezzo più economico di sempre grazie al codice coupon “SETT22”. Inoltre, ricorda che con PayPal puoi pagarlo anche in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

