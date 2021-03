Se siete alla ricerca di un regalo da fare alla vostra amata, le cuffie cablate di Sony sono ciò che fa al caso vostro. Grazie allo sconto del giorno, le MDR-ZX110 costano solo 10,00€ al posto di 15,00€ e godono della protezione Amazon con spedizione gratuita e possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dall’acquisto. La disponibilità è immediata e possono arrivare a casa vostra in un solo giorno. La colorazione in sconto è quella rosa.

Sony MDR-ZX110: una delle migliori scelte del momento

Partiamo subito dall’estetica: le cuffie Sony MDR-ZX110 sono cablate (godono del jack da 3,5 mm quindi) e vantano un prezzo di vendita super aggressivo. Grazie ai driver dinamici al neodimio da 30 mm possiamo avere una risposta ritmica intensa e corposa anche per i brani più ricchi di sfumature. Abbinati al diaframma dalla sensibilità elevata, permettono di potenziare l’intero sound in cuffia senza ausilio di amplificatori. L’ampia gamma di frequenza che spazia dai 12 Hz ai 22 kHz consente all’ascoltatore di avere bassi profondi, medi dettagliati e alti nitidi.

Essendo un prodotto pieghevole è pensato per essere trasportato al meglio in zaino o nella valigia senza pericolo alcuno. Si piega senza problemi e ha un ingombro pressoché minimo. Essendo over-ear, le cuffie isolano l’audio ed eliminano i rumori di fondo. Non di meno, l’archetto è auto-regolabile e i padiglioni sono morbidi e coprono l’intera superficie dell’orecchio. Nessun problema dunque, anche nei casi di utilizzo prolungato. Il cavo poi, è lungo 1,2 metri. Ricordate che, se volete usare queste cuffie con gli smartphone attuali privi di connettore jack da 3,5 mm, serve un adattatore:

Jack 3,5 mm – Lightning per chi ha un iPhone;

Jack 3,5 mm – USB C per chi possiede un Android.

Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte su Amazon; il prodotto solitamente, va “sold-out” dopo poche ore da quando compare l’offerta.

