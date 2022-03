L'iconico speaker wireless di Xiaomi torna su Amazon: PREZZONE (38€)

Ogni tanto, l'eccezionale speaker wireless di Xiaomi torna disponibile in vendita su Amazon. Un prodotto di altissima qualità, con potenza che si spinge a 16W complessivi e funzionamento senza il vincolo di cavi, grazie alla batteria integrata. Un prodotto che adesso porti a casa a prezzo super interessante, arrivando in tempo: completa l'ordine adesso per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: lo speaker wireless torna su Amazon

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico. Realizzato per resistere anche al contatto accidentale con acqua e polvere, non rinuncia a un design raffinato ed elegante. Anche i pulsanti di gestione rapida sono super belli da vedere, oltre che pratici.

Lo colleghi tramite Bluetooth a smartphone, tablet, PC e non solo e puoi godere della musica che ami di più con un volume alto e un suono chiaro, con bassi soddisfacenti. L'ottima autonomia energetica è garantita dalla super batteria, che – una volta ricaricata – ti offre ore di utilizzo senza il vincolo dei cavi.

Uno dei punti di forza di questo gioiellino è che, se arriva una chiamata mentre ascolti la musica che ami di più, potrai sfruttarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce. Parli al telefono e mantieni le mani libere.

Un dispositivo, l'eccellente speaker wireless di Xiaomi, pensato per permetterti di godere della musica che ami di più in totale libertà. Adesso puoi portarlo a casa direttamente da Amazon a 38€ circa appena, ma non so quanto durerà: completa l'ordine al volo per approfittarne, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.