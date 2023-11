L'iconico Ratchet & Clank per PS4 CROLLA a soli 9€!

Nel caso fossi fan di PlayStation, non puoi non conoscere l’iconica coppia Ratchet & Clank. La serie vede la sua nascita nel 2002 con il gioco Ratchet & Clank per PlayStation 2, e da allora ha continuato con 16 sequel, spin-off e remake. Ora, potrai fare tuo il remake dell’originale Ratchet & Clank per PlayStation 4 a soli 9,90€, risparmiando il 50% sul prezzo originale di 20,99€.

Ratchet & Clank: un classico senza tempo

Questa nuova versione del gioco è stata completamente ricostruita da zero, sfruttando la potenza di PlayStation 4 per offrire una grafica spettacolare e un gameplay coinvolgente. La storia è rimasta la medesima, ma sono stati aggiunti nuovi contenuti, come nuovi pianeti, sequenze con Clank inedite e molto altro.

La storia di Ratchet & Clank ruota attorno al duo protagonista, composto da Ratchet (un lombax) e Clank (un robot). I due si uniscono per salvare la galassia da una serie di minacce, tra cui malvagi scienziati, robot assassini e alieni invasori.

Il gameplay di Ratchet & Clank è un mix di sequenze sparatutto in terza persona e platform. Il giocatore dovrà controllare Ratchet, che può utilizzare una varietà di armi e gadget per combattere i nemici e risolvere gli enigmi, mentre Clank aiuterà il protagonista in battaglia fornendo supporto tecnico. Il gioco è pieno di azione e divertimento, con una serie di livelli colorati e fantasiosi da esplorare mentre i giocatori si troveranno a sparare, saltare, risolvere enigmi e combattere boss impegnativi.

Il comparto tecnico di Ratchet & Clank è uno dei suoi punti di forza. Il gioco sfrutta la potenza di PlayStation 4 per offrire una grafica spettacolare, con personaggi dettagliati, ambienti vibranti e effetti speciali mozzafiato. Inoltre, il gioco è stato completamente doppiato in italiano.

