L'iconico Rasoio Elettrico King C. Gillette costa solo 19€ grazie allo SCONTO Amazon!

Scopriamo, innanzitutto, quali pettini sono inclusi in confezione. Il pettine da 1 mm è la scelta ideale per una barba estremamente corta, conferendo un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo stile. Se prediligi una barba corta, ordinata e curata, il pettine da 3-11 mm si rivela perfetto per garantire un look impeccabile. Invece, per chi opta per una barba più lunga c’è il pettine da 13-21 mm.

Le lame affilate ti offriranno risultati di regolazione ottimali, indipendentemente dal tuo stile. La loro progettazione mira a garantire una lunga durata nel tempo, permettendoti di godere del tuo regolabarba per molti anni senza comprometterne l’efficacia.

La batteria ricaricabile ti regalerà fino a 50 minuti di rasatura per ogni carica. Questa autonomia ti consente di utilizzare il tuo regolabarba in qualsiasi momento, senza preoccuparti di rimanere a corto di energia e garantendoti una flessibilità d’uso che si adatta al tuo stile di vita dinamico.

Non dimentichiamoci, inoltre, che il dispositivo è lavabile sotto acqua corrente, semplificando le operazioni di pulizia. Con oltre un secolo di esperienza e competenza nel settore della rasatura e della cura della barba, King C. Gillette si afferma come un marchio leader.