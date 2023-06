L'iconico portafogli Guggiari con ANTIFURTO crolla a 12€ su Amazon: imperdibile

Bellissimo, super capiente e con funzionalità di antifurto per le tue tessere. Il super celebre portafogli di Guggiari precipita di prezzo su Amazon e puoi portarlo a casa a 12€ circa appena. Un bellissimo oggetto da avere sempre con te, che ti assicura di mantenere tutte le carte dotate di connettività contact less assolutamente al sicuro.

Infatti, integra il sistema di blocco RFID, che impedirà la loro scansione da parte di malintenzionati. Completa l’ordine adesso per portarlo a casa a mini prezzo se non hai già finito, lo ricevi con spedizioni veloci e gratis se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Incredibilmente capiente, sufficiente spazio per carte, banconote e monete. Non manca un pratico gancio che ti permetterà anche di attaccarlo alle chiavi, se lo desideri. Ovviamente hai la massima libertà di attaccarlo ovunque desideri, anche una catenina. Morbido il tessuto, si adatta perfettamente al posizionamento nella tasca posteriore dei pantaloni senza eccedere nell’ingombro.

La tecnologia di blocco RFID ti garantisce di mantenere le tessere al sicuro: che si tratta di documenti, bancomat, ricaricabili oppure carte di credito nessuno potrà avervi accesso senza la tua autorizzazione. Non è infatti impossibile che un malintenzionato, dotato di smartphone o POS portatile, tenti una transazione a tua insaputa semplicemente avvicinando il suo dispositivo. Ecco, con questo speciale portafogli sarà praticamente impossibile: le tessere non comunicano se non vengono tirate fuori dallo stesso.

Questo modello di Guggiari a questo prezzo è imperdibile: completa l’ordine adesso su Amazon per averlo a 12€ circa soltanto con spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Promozione a tempo, fai in fretta.

