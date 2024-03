L'iconico Microfono Blue Yeti è in SCONTO a 31€ in MENO!

Blue Yeti Nano di Logitech è sicuramente uno dei microfoni più utilizzati nelle postazioni di youtubers e streamers! Grazie alle “Offerte di Primavera” di Amazon puoi prenderlo anche tu per installarlo nella tua configurazione in casa. Mentre il prezzo di listino raggiunge i 119,99€, grazie a questo ribasso puoi farlo tuo per soli 88,99€!

Tutte le caratteristiche del microfono Blue Yeti Nano

Dotato di due capsule microfoniche, Yeti Nano cattura la tua voce con una ricchezza di dettagli e una chiarezza al top. Dalle registrazioni di podcast ai video YouTube, fino alle intense sessioni di gaming e alle chiamate Zoom di lavoro, la tua voce sarà sempre protagonista con una presenza e una nitidezza impeccabili.

Con il software Blue VO!CE, potrai sbizzarrirti e personalizza il suono con una gamma di effetti avanzati, modulazioni vocali e campioni audio HD. Sperimenta con divertenti modalità come la voce robotica, il tono da cavernicolo o l’effetto radio AM per aggiungere un tocco di originalità e divertimento alle tue creazioni.

Grazie all’uscita per cuffie integrata, avrai sempre il controllo completo del tuo suono, ascoltando in tempo reale l’audio del tuo microfono, regolando il volume delle cuffie e disattivando il microfono con un semplice tocco. Niente più preoccupazioni per livelli audio troppo alti o registrazioni indesiderate.

Yeti Nano è progettato per un’esperienza di registrazione intuitiva e senza problemi grazie ai controlli integrati per il volume delle cuffie, il silenziamento del microfono e la selezione del modello di ripresa che ti permettono di regolare le impostazioni in modo facile e veloce, adattandosi alle tue esigenze specifiche in ogni momento.

Prendi il microfono Blue Yeti Nano di Logitech per soli 88,99€ ora che è in sconto!