L'iconica Tastiera Meccanica Akko è ora SCONTATA grazie al COUPON

Se non sei ancora passato a una tastiera meccanica, dovresti davvero farlo. Questo perché la tua esperienza di digitazione sarà completamente diversa da prima. E con Akko 3068B Plus, potrai fare tutto questo con il cavo o senza grazie alle varie connessioni disponibili. Il prezzo iniziale di 77,99€ viene completamente distrutto dal coupon del 15% su Amazon che la fa costare solo 66,29€!

Akko 3068B Plus: tutte le caratteristiche

Innanzitutto, il suo layout a 68 tasti contribuisce a ridurre l’ingombro sulla scrivania, rendendola una soluzione portatile e adatta per chi viaggia frequentemente. Una caratteristica distintiva è la circuiteria stampata hot-swap, che consente di sostituire gli switch senza ricorrere a saldature complesse. Questa flessibilità offre la libertà di personalizzare la tastiera con gli switch preferiti.

L’Akko 3068B Plus integra 26 effetti RGB assegnabili a tutti i tasti, offrendo un’ampia gamma di opzioni di illuminazione. Attraverso il driver Akko Cloud, aggiornabile online, è possibile creare effetti personalizzati o sincronizzare l’illuminazione con la musica, ampliando le possibilità di personalizzazione.

La tastiera supporta tre modalità di connessione: Bluetooth, wireless a 2,4 GHz e cablata USB-C. La modalità Bluetooth, compatibile con BT5.0/4.0/3.0, consente di passare rapidamente tra tre dispositivi, aumentando la versatilità d’uso. La batteria ad alta capacità da 1800 mAh e la tecnologia di spegnimento automatico contribuiscono a garantire una lunga durata e una connessione stabile.

Gli switch lineari “CS Silver” 43gf dell’Akko 3068B Plus offrono una sensazione fluida e una risposta rapida dei tasti. La loro resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua, insieme a una durata fino a 60 milioni di click, ne fanno una scelta affidabile e durevole nel tempo.

Questa tastiera è veramente completa e perfetta sia per il gaming che per la scrittura. Falla tua per soli 66,29€, ma non dimenticare di cliccare sul coupon del 15%!

