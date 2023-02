Licenza Microsoft Windows 11 Professional a 0,88€ su ePRICE

In queste ore su ePRICE è possibile acquistare la licenza del sistema operativo Microsoft Windows 11 Professional a 0,88 euro. Sì, hai letto bene, 88 centesimi. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, il nostro consiglio è quello di completare l’ordine il più in fretta possibile prima che la promo scada.

L’edizione Pro, pensata per le aziende e i professionisti, presenta funzionalità di sicurezza e di rete aggiuntive rispetto all’edizione Home, destinata invece agli utenti normali. Tra le funzioni supplementari segnaliamo l’accesso in un dominio e BitLocker.

Bastano 88 centesimi per la licenza Microsoft Windows 11 Professional

Come è possibile che una licenza venduta di solito al prezzo di 99,90 euro costi appena 88 centesimi? La risposta è molto semplice: si tratta di licenze refurbished, ossia ricondizionate, in versione ESD, quindi senza scatola né supporto fisico ma solo in forma scaricabile (l’acronimo ESD sta per Electronic Software Distribution).

Insomma, tutto legale. È il prezzo a cui viene venduta oggi la chiave di licenza Windows 11 Professional in versione ESD che stupisce, in positivo ovviamente.

Presso lo store online di ePRICE viene chiaramente specificato che si tratta di un’offerta valida fino a esaurimento scorte, quindi non stupirti se la disponibilità del prodotto terminerà tra poco: è assolutamente normale anche questo.

La soluzione? Approfittare subito dell’offerta bomba di ePRICE sulla licenza ESD di Microsoft Windows 11 Professional per acquistarla a una cifra simbolica di 88 centesimi.

