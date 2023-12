Liberati dalle chiamate spam con Incogni (coupon 55% esclusivo)

Le chiamate spam, insieme alle email dello stesso genere, sanno rendere impossibile le giornate a numerosi utenti, che si vedono costretti a rispondere in continuazione al telefono salvo poi scoprire che è soltanto l’ennesimo call center.

Una soluzione efficace? Negli ultimi tempi il servizio Incogni si è guadagnato la palma di miglior software per allontanare lo spam in chiamata e via email. E proprio oggi è possibile risparmiare fino al 55% sul piano annuale, grazie al coupon esclusivo XMAS23 da usare al carrello prima di completare l’ordine. Ecco il link all’offerta.

Addio alle chiamate spam con l’ultima offerta di Incogni

Perché è importante una soluzione come Incogni? Il motivo è semplice: sia le chiamate che le email spam vanno a incidere in maniera pesante sulla nostra routine di tutti i giorni, dal momento che si tratta di “attenzioni” non richieste nel 99,9% dei casi.

Grazie a Incogni, nel giro di poco tempo il problema viene risolto una volta per tutte. Ecco come funziona: una volta iscritti, il servizio sviluppato dai creatori di Surfshark chiede agli utenti quali siano i dati personali di cui deve chiedere la rimozione.

In seguito, Incogni contatterà i broker di dati per richiedere la rimozione dai loro database delle informazioni personali di ciascun utente. Nei giorni successivi il tool offrirà una panoramica completa dei progressi compiuti, tramite la pagina dedicata nell’area personale.

In genere le richieste di rimozione dei dati vengono elaborate entro 2 mesi dal primo contatto. In questo periodo, lo staff del servizio si assicurerà che le informazioni personali degli utenti siano rimosse.

Il piano annuale di Incogni è in offerta a $6,49 al mese, grazie al 50% di sconto. Puoi però risparmiare ancora qualcosa usando il codice sconto esclusivo XMAS23 al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.