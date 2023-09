L'Honor Band 5 Smartwatch è in offerta su Amazon a soli 26,31€

L’Honor Band 5 è un dispositivo intelligente da portare sempre al posto che offre il monitoraggio accurato della salute e diverse altre funzionalità avanzate. Oggi puoi ora ottenere questo smartwatch a un prezzo scontato di soli 26,31€ su Amazon.

L’Honor Band 5 è dotato di un avanzato sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca che funziona 24 ore su 24. Utilizza la tecnologia TruSeen 3.5 per misurare la frequenza cardiaca in modo accurato e fornisce avvisi in caso di variazioni significative.

Questo smartwatch offre anche dozzine di algoritmi di ottimizzazione della scena di allenamento, garantendo misurazioni precise e offrendo suggerimenti per uno stile di vita più sano. Questo assistente intelligente ti tiene connesso con notifiche in arrivo per chiamate, messaggi, e-mail e notifiche SNS. Puoi anche impostare sveglie intelligenti e utilizzare il timer per semplificare la tua vita quotidiana.

Il monitoraggio del sonno TruSleep è in grado di registrare automaticamente il sonno stabile, il sonno instabile e il tempo di veglia, offrendo oltre 200 suggerimenti per migliorare la qualità del sonno. Con il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue SpO2, puoi analizzare la tua forma fisica in modo approfondito e pianificare il tuo allenamento in base ai dati raccolti.

La modalità multi-sport offre un’esperienza di allenamento completa, con il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, il tempo di corsa, la distanza, la velocità e altre metriche. L’Honor Band 5 è anche resistente all’acqua fino a 50 metri, ideale per il nuoto e le attività all’aperto.

L'Honor Band 5 è anche resistente all'acqua fino a 50 metri, ideale per il nuoto e le attività all'aperto.

