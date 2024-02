L'halving di Bitcoin si avvicina: l'importanza di scegliere la piattaforma giusta per il trading

Il 2024 sarà l’anno dell’halving di Bitcoin, un evento che si ripete una volta ogni quattro anni circa e che in passato ha sempre comportato nel lungo periodo un aumento del valore della criptovaluta. Il fermento registrato nelle ultime settimane suggerisce che questo è il momento ideale per entrare nel mondo crypto.

È altrettanto importante però scegliere la piattaforma giusta con cui fare trading di criptovalute. Al momento, in termini di affidabilità e semplicità d’uso, eToro è il miglior broker online presente in Italia, con un’esperienza decennale alle spalle e una community internazionale composta da oltre 30 milioni di utenti.

I punti di forza di eToro

Uno dei vantaggi di eToro rispetto alle altre piattaforme concorrenti è la possibilità di investire in uno o più tra gli oltre 70 cripto-asset disponibili. Non solo Bitcoin quindi, ma anche Ethereum, Solana e IOTA, soltanto per citare alcuni esempi significativi.

Un altro elemento di forza è la funzionalità CopyTrader: forte di una community di 30 milioni di utenti, i neofiti possono copiare i portafogli dei migliori trader. A questo si aggiunge poi l’Academy di eToro, che offre una serie di risorse gratuite per imparare a fare trading.

Quanto appreso con i corsi dell’Academy può essere poi messo in pratica attraverso il conto demo da 100.000 dollari virtuali messo a disposizione per ciascun utente.

In previsione dell’halving di Bitcoin, dunque, l’iscrizione gratuita alla piattaforma eToro si rivela la scelta più corretta per entrare per la primavera nel mondo delle criptovalute e iniziare a fare trading nel momento più favorevole.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.