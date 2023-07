LG UltraGear: il monitor gaming dei SOGNI in SCONTO di 79€

Vuoi acquistare un monitor per vivere i tuoi giochi al meglio e hai un budget che si aggira intorno ai 200 euro? Allora ho trovato un’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello LG UltraGear a soli 199,99 euro, anziché 279 euro.

Oggi dunque puoi beneficiare di questo sconto del 28% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 79 euro. Con questo monitor potrai goderti i tuoi giochi preferiti con una risoluzione incredibile per un’esperienza reale. Niente sfocature, risposta rapidissima e nessun affaticamento degli occhi.

LG UltraGear: a questo prezzo è da prendere subito

Questo è uno dei monitor da gaming più apprezzati e acquistati ed è chiaro che a questo prezzo è un affare assoluto. Ha un display da 27 pollici FHD con un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Riduce notevolmente l’emissione di luce blu e quindi potrai stare davanti al computer per tutte le ore che vuoi senza problemi.

È dotato di una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz che, unito al tempo di risposta di solo 1 ms, renderà i tuoi giochi incredibilmente fluidi. Le immagini saranno piene di dettagli e sempre perfette anche quando sono molto rapide. Inoltre sono compatibili con AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync per garantire un risultato ancora migliore.

Fai presto perché ha un prezzo così basso lo vorranno in tanti e quindi l’offerta potrebbe esaurirsi in un tempo record. Per cui prima che il prezzo salga vai su Amazon e acquista il tuo LG UltraGear a soli 199,99 euro, anziché 279 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

