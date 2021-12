LG UltraGear: fa paura il primo notebook da gaming di LG

LG, da sempre vicina al mondo del gaming con una ricca selezione di accessori di altissimo livello e partnership con player professionisti della scena mondiale, in queste ore annuncia LG UltraGear (17G90Q), il primo notebook da gaming con un design e un hardware pensati per soddisfare le esigenze di chi ama giocare al computer senza scendere a compromessi.

LG UltraGear: caratteristiche e design

LG UltraGear (17G90Q), già vincitore del CES 202 Innovation Award, si posiziona nella fascia alta dei notebook da gaming con un hardware di prima scelta: non solo è dotato del processore Intel Core Tiger Lake H di undicesima generazione e la GPU Nvidia GeForge RTX 3080 Max-Q, ma dispone anche di un ottimo pannello IPS da 17.3 pollici con frequenza di aggiornamento a 300 Hz e tempo di risposta di 1 ms.

Dotato di uno chassis in alluminio di alta qualità e di una batteria da 93 Wh, il notebook da gaming garantisce prestazioni sempre al top anche grazie alla presenza di un sistema di raffreddamento a camera di vapore in grado di ridurre i fenomeni di throtteling della CPU. La presenza della suite LG UltraGear Studio rende possibile una profonda personalizzazione dell'esperienza di gioco tenendo traccia di numerosi parametri, tra cui: clock della CPU, TDP, clock della GPU e velocità di condivisione della memoria.

Non da meno l'audio grazie al supporto DTS:X Ultra a cui si affianca anche l'Intel Killer Wireless che garantisce una connessione wireless sempre stabile e veloce. “Il laptop da gioco LG UltraGear ha tutto il necessario per affrontare i giochi con le più recenti ed elevate specifiche, offrendo il gameplay fluido e reattivo che tutti i gamer desiderano,” dichiara Seo Young-jae, senior vice president and head of the IT business unit di LG Electronics Business Solutions Company. “Il 17G90Q è il nostro primo laptop dedicato al gaming e si differenzia dai competitor per il suo hardware premium, lo schermo ampio e di alta qualità e un design elegante e leggero che ne massimizza la praticità e la portabilità.“

Scheda tecnica

Display IPS da 17.3 pollici a risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 300 Hz e tempo di risposta di 1 ms;

processore Intel Core Tiger Lake H di undicesima geenrazione;

GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q;

RAM da 16/32 GB DDR con spazio di archiviazione M.2 NVMe fino a 1 TB;

porte I/O: 1 porta USB 4 Gen 3.2, 1 porta USB 3.2 Gen 2.1, 2 porte USB 3.2 Gen 2, HDMI, RJ45, microSD;

batteria da 93 Wh;

dimensioni: 400 x 271.6 x 20.9 mm;

tastiera da giochi RGB, lettore di impronte digitali sul tasto di accensione, webcam a risoluzione Full HD, sistema di raffreddamento a camera di vapore, due speaker stereo con DTS X Ultra;

colore Purple Gray.

Prezzo e disponibilità

LG UltraGear sarà disponibile durante il Q1 2022 negli Stati Uniti e in Corea del Sud, a cui seguiranno tutti gli altri mercati compreso quello italiano. Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori informazioni sul suo arrivo in Italia.