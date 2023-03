LG, torna la BOMBA: soundbar 160W con subwoofer wireless a 89€, pochi pezzi

Una soundbar premium firmata LG. Un prodotto potentissimo, con massima potenza fino a 160W e subwoofer wireless. Un prodotto pronto a garantirti una qualità audio eccelsa per qualsiasi esperienza: che si tratti di vedere un film oppure di goderti una sessione di gaming, non ci saranno problemi.

Approfitta della promozione eBay a tempo limitatissimo per fare un eccellente affare: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 89€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii veloce, si tratta di un’occasione a tempo limitato e le scorte sono già quasi finite, di nuovo.

Un prodotto pazzesco, che sarà perfetto da abbinare alla tua televisione per ottenere un’esperienza audio di altissimo livello. Massima libertà di collegamento. Puoi optare per la connessione tramite cavo (ottico, USB e jack audio da 3,5 millimetri) oppure senza fili. Infatti, il dispositivo supporta la connettività Bluetooth e questo non potrebbe renderla più versatile.

Infatti, puoi facilmente optare per il collegamento tramite cavo alla tua TV per gustarti un film. Quando vuoi invece ascoltare la musica che ami di più, potrai facilmente effettuare l’abbinamento allo smartphone senza fili. Insomma, un prodotto spettacolare, oltre che di altissima qualità.

Solitamente ben più costosa, adesso questa soundbar 160W di LG con subwoofer wireless hai la possibilità di portarla a casa a mini prezzo da eBay: dopo un primo velocissimo sold out, il prodotto è tornato disponibile. Siamo certi però che durerà nuovamente pochissimo: completa l’ordine al volo per prenderla a 89€, se ancora disponibile. La ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.