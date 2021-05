LG TONE Free FN6 sono uno tra i modelli di fascia alta del produttore coreano, oggi sono in offerta su Amazon a 86,83€ con uno sconto del 42% rispetto al prezzo solito.

La particolarità di questo modello sta nella custodia di ricarica, dotata di un sistema che igienizza gli auricolari tramite raggi UV Nano.

Le TONE Free FN6 hanno un design allungato e adottano il formato in-ear, con tanto di gommini intercambiabili per adattare le cuffie alla dimensione delle proprie orecchie. Lungo lo “stelo” si trova un pannello touch che consente di comandare la riproduzione multimediale, rispondere o declinare le telefonate e richiamare l’assistente vocale, funzionano sia con Android che con iOS.

Non manca l’impermeabilità secondo la certificazione IPX4, caratteristica che le rende perfette per svolgere attività fisica all’aperto senza preoccuparsi di eventuale pioggia o sudorazione eccessiva. Tramite i due microfoni integrati, le LG TONE Free FN6 garantiscono un ottimo audio in chiamata e sono dotate di un sistema di riduzione del rumore e dell’eco. I driver interni da 6mm sono realizzati in collaborazione con Meridian, azienda specializzata nel settore audio.

Il produttore dichiara un’autonomia complessiva di circa 18 ore, la batteria integrata negli auricolari dura circa 6 ore e tramite si ricarica per altre 2 volte all’interno della custodia di ricarica. Quest’ultima è compatibile con la ricarica wireless Qi.

Oggi è possibile acquistare le cuffie bluetooth LG TONE Free FN6 in offerta su Amazon a 86,83€, un risparmio di oltre 60 euro rispetto al prezzo di listino. Il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi grazie alla spedizione espressa Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica