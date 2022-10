LG TONE-FP3: auricolari Bluetooth SPETTACOLARI a meno della METÀ

Oggi voglio parlarti di questi auricolari Bluetooth che ho trovato su Amazon ha un prezzo che ha dell’incredibile. Te lo dico subito però, i pezzi disponibili con questo sconto non sono molti. Per cui fiondati su Amazon metti nel carrello LG TONE-FP3 a soli 40,37 euro, anziché 99 euro.

Sono auricolari in-Ear true wireless con tecnologia Bluetooth 5.1 che ti permetteranno di ascoltare musica o fare chiamate per tutta la giornata senza scaricarsi mai. Hanno un design ergonomico, molto compatto ed esteticamente elegante. Sono vendute con la pratica custodia di ricarica, leggera e piccola, per portarle sempre con te.

Un offerta del genere potrebbe finire anche mentre stai leggendo, per cui non aspettare che sia tardi. Acquista adesso LG TONE-FP3 a soli 40,37 euro. Se sei cliente Amazon Prime non dovrai pagare nemmeno le spese di spedizioni e avrai il reso gratuito.

LG TONE-FP3: come non averle addosso e durano tantissimo

Gli auricolari LG TONE-FP3 hanno dei cuscinetti realizzati in silicone ipoallergenico, non tossico, per garantire il massimo del comfort una volta indossati. Nella confezione troverai tre copri auricolari, dello stesso materiale, ma con misure diverse, così potrai scegliere quello che si adatta meglio a te.

Possiedono tre modalità di equalizzazione per regolare il suono come preferisci, in base anche a ciò che stai ascoltano. Se invece sei in chiamata allora potai beneficiare del doppio microfono che ridurrà al minimo il rumore circostante e rileverà invece la tua voce in modo chiaro.

Offrono 15 ore complessive di autonomia con la custodia di ricarica, e fino a 7 ore con gli auricolari. In 10 minuti appena saranno già carichi per darti ancora un ora di ascolto. Sono resistenti all’acqua con protezione IPX4, per cui li potrai indossare anche quando fai sport o sotto la pioggia.

Non farti scappare questa splendida offerta. Vai subito su Amazon, prima che il prezzo lieviti, e fai tue le bellissime LG TONE-FP3 a soli 40,37 euro, anziché 99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.