LG Tone: auricolari bluetooth in OTTIMO SCONTO (-35%)

Puoi farti un ottimo regalo di Natale in ritardo o uno per l’epifania molto in anticipo con questi auricolari bluetooth LG Tone: grazie allo sconto del 35% puoi infatti pagarli su Amazon solo 149,99 euro invece di 229. Un affare da cogliere al volo.

LG Tone: le caratteristiche degli auricolari bluetooth in offerta

Gli LG Tone offrono un’esperienza audio immersiva grazie alle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Head Tracking. Queste caratteristiche permettono di vivere la musica e i podcast in modo totalmente nuovo, avvolgendo l’utente in un suono ricco e coinvolgente. La cancellazione attiva del rumore (ANC) isolerà dagli ambienti circostanti, mentre la modalità Ambient garantirà una connessione costante con il mondo esterno quando necessario.

La custodia degli auricolari è dotata della tecnologia UVnano+, che non solo protegge gli auricolari, ma li igienizza utilizzando raggi ultravioletti durante la fase di riposo. Un tocco di eleganza è dato dall’illuminazione interna Mood Lighting. La resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4) rende gli LG Tune adatti all’uso quotidiano, offrendo affidabilità anche sotto la pioggia.

L’autonomia di lunga durata è un altro punto di forza, offrendo fino a 9 ore di utilizzo continuo e raggiungendo un totale di 29 ore con l’ausilio della custodia di ricarica, senza compromettere la qualità audio anche con l’ANC attivo. La ricarica veloce garantisce che gli auricolari saranno pronti per l’uso in meno di un’ora.

La connettività avanzata, supportata da Bluetooth 5.2 con BLE e USB Type-C, assicura una connessione stabile e di alta qualità. La funzione Multi-Point consente di collegare simultaneamente due dispositivi, mentre il Multi-Pairing offre la possibilità di associarne fino a 5, rendendo gli LG Tone estremamente versatili.

