LG svela i nuovi monitor OLED 4K per i professionisti

Svelata la gamma di monitor LG UltraFine OLED Pro 2022; all'interno della gamma è presente anche un'opzione da 27 pollici.

LG UltraFine OLED Pro 2022: le caratteristiche

Il colosso sudcoreano ha presentato i monitor UltraFine OLED Pro 4K per il 2022 e ha dichiarato che all'interno della serie venderà anche un monitor da 27 pollici e uno da 31,5 pollici. Il modello 2021, disponibile in un unica variante, ha un prezzo di $ 3.999. Sebbene non ci siano ancora notizie sul costo dei due nuovi monitor, sappiamo ch dovrebbero arrivare sul mercato a partire da da gennaio 2022. Si ipotizza che l'iterazione da 27″ costi meno di 4000 dollari.

I monitor LG Pro 4K OLED non sono predisposti per le applicazioni di gioco a causa della frequenza di aggiornamento del display inferiore a 60 Hz, sebbene non sia stata ancora dichiarata esplicitamente. Se dovesse essere mantenuta la frequenza di aggiornamento del display a 60 Hz, sarà anche un po' faticoso utilizzare questi schermi per guardare film o TV. I monitor LG Pro OLED inoltre, non sono progettati per l'uso in ambienti con illuminazione diurna o contenuti che comportano un'attività dello schermo in rapido movimento.

Uno dei punti chiave di discussione dei monitor OLED LG Pro è che mantengono l'aspetto originale durante la modifica di video o foto. Hanno anche sensori di autocalibrazione rimovibili e cappe per monitor. Il software LG Calibration Studio può essere utilizzato per regolare le impostazioni della periferica. In poche parole, sono gadget pensati per i professionisti dell'imaging e non per i gamers.