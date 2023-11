LG, soundbar 300W con subwoofer esterno:la BOMBA a prezzo SHOCK (119€)

Hai mai desiderato un’esperienza audio cinematografica direttamente nel comfort della tua casa? La soundbar LG SQC2 è qui per soddisfare i tuoi desideri. Con una potenza di 300W e un subwoofer wireless, questa soundbar ti offre un audio coinvolgente e ricco di dettagli. Non solo potrai goderti film, serie TV e musica con una qualità audio superiore, ma avrai anche la comodità di diverse opzioni di connessione come Bluetooth, ingresso ottico, ingresso AUX 3,5mm e USB.

Approfitta del pazzesco sconto Amazon del momento e completa al volo il tuo ordine per portarla a casa a 119,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

Con una potenza di 300W, questo gioiellino offre un suono pulito, potente e bilanciato che riempie la stanza con un audio coinvolgente. Che tu stia guardando un film d’azione, giocando ai videogiochi o ascoltando la tua playlist preferita, sentirai ogni dettaglio e ogni nota con estrema chiarezza.

Il subwoofer wireless incluso nella confezione aggiunge una dimensione extra al tuo audio. I bassi profondi e potenti ti faranno sentire ogni colpo, ogni esplosione e ogni nota bassa come se fossi al cinema. Posizionalo ovunque nella tua stanza senza preoccuparti dei cavi, grazie alla sua connessione wireless alla soundbar. Preparati a immergerti in un’esperienza audio coinvolgente e vibrante.

L’eccellente sistema in promozione ti offre diverse opzioni di connessione per adattarsi alle tue esigenze. Puoi collegare facilmente il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile tramite Bluetooth per riprodurre la tua musica preferita in streaming. Inoltre, l’ingresso ottico, l’ingresso AUX 3,5mm e la porta USB ti permettono di collegare la soundbar a TV, lettori multimediale e altri dispositivi per un’esperienza audio completa e versatile.

Non solo garantisce prestazioni audio eccezionali, ma si integra anche perfettamente nel tuo ambiente domestico grazie al suo design elegante e moderno. Puoi posizionarla sotto il tuo televisore o montarla a parete per risparmiare spazio. La sua installazione è semplice e rapida, consentendoti di goderti il tuo nuovo sistema audio in pochi minuti.

Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo sistema audio con la soundbar LG SQC2. Completa il tuo ordine al volo su Amazon per avere il set a 119,99€ appena, se le scorte non sono già finite. Infatti, la disponibilità in promozione è super limitata.

