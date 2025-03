LG Smart TV Monitor PC 24" (quasi) in REGALO su eBay

Grazie a eBay oggi puoi soddisfare la tua voglia di una soluzione 2 in 1 con il fantastico LG Smart TV Monitor PC 24″, in offerta speciale. Acquistalo adesso a soli 137,99€, invece di 209,99€. Oltre al 32% di sconto ottieni anche un extra sconto di 5€ inserendo il Coupon PSPRMAR25. Cosa stai aspettando? Questa offertona va a ruba.

Questo gioiellino di LG è un Monitor PC spettacolare per il tuo computer. Con 24 pollici di display LED è fantastico per lavorare senza stancare gli occhi, grazie alla sua tecnologia avanzata. All’occorrenza però si trasforma in una Smart TV incredibile, dove trovare tutti i tuoi film preferiti su Netflix, Prime Video, YouTube e tantissime altre piattaforme.

Una soluzione vantaggiosa se cerchi produttività e intrattenimento in un unico schermo. LG Smart TV Monitor PC è davvero speciale. La qualità con cui è stato realizzato si vede eccome. Le immagini sono nitide da qualsiasi angolazione, offrendo così una superficie di lavoro o divertimento sempre accessibile alla vista. Sfrutta la consegna gratuita su molte destinazioni con eBay e il tasso zero con PayPal o Klarna.

LG Smart TV Monitor PC: 24 pollici di puro spettacolo

Scegliendo un LG Smart TV Monitor PC ottieni 24 pollici di puro spettacolo. Si collega perfettamente a qualsiasi computer o notebook, senza dover installare driver o software. Ready to work, questo monitor è la scelta ideale per chi cerca un 2 in 1 perfetto sia nella qualità che nel prezzo. Acquistalo adesso su eBay a soli 137,99€ con PSPRMAR25, il coupon che ti regala 5€ di extra sconto sul prezzo già promozionato.

Quando finisci di lavorare, attiva subito la Cinema Mode per goderti un bel film senza perdere nemmeno un fotogramma, anche quando le scene sono particolarmente scure. I 2 speaker stereo integrati da 5W ciascuno riproducono un suono realistico e avvolgente, senza dover collegare altre casse.

Dotato di tecnologia AirPlay Screen Share Bluetooth, puoi condividere i tuoi contenuti dai tuoi dispositivi con questo LG Smart TV Monitor PC, tutte le volte che vuoi. Cosa aspetti? Mettilo in carrello e acquistalo a soli 137,99€.