La LG Smart TV 4K da 48 pollici

LG Smart TV 4K da 48″: caratteristiche principali

La smart TV di LG da 48 pollici, il modello 48A16LA, è disponibile nella sua versione 2021 con tante funzioni implementate al suo interno. La tecnologia OLED offre milioni di pixel autoilluminanti in grado di riprodurre neri profondi e colori ricchi per regalarvi un'incredibile esperienza di visione in 4K. Grazie al potente processore di ultima generazione e all’AI, LG OLED TV ottimizza automaticamente immagini e audio per permetterti di vedere qualsiasi cosa in modo spettacolare.

La tecnologia Dolby Vision IQ regola in maniera intelligente le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante, mentre Dolby Atmos riproduce un audio surround multidimensionale: una combinazione vincente che crea risultati cinematografici mozzafiato.

All'interno del televisore è presente il sistema WebOS 6.0 che assicura la presenza di tutte le applicazioni più rilevanti in termini di streaming e musica. Non è da ignorare la presenza di Amazon Alexa integrata e il supporto anche a Google Assistant per non farsi mancare mai nulla. Spicca il telecomando puntatore che consente di svolgere azioni sul televisore anche solo puntandolo e cliccandolo in modo innovativo. Al suo centro non mancano il tasto dedicato al microfono per il comando vocale così come le scorciatoie per le applicazioni più ambite come Prime Video, Netflix e Disney+.

La smart TV di LG, la 48A16LA

