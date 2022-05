LG, smart TV 4K da 43 con NanoCell a prezzo REGALO su Amazon

Se la tua vecchia smart TV ormai ha troppi anni sulle spalle e stai cercando il degno sostituto senza spendere un patrimonio, in queste ore l’ottima smart TV LG 4K da 43” con tecnologia NanoCell è in offerta su Amazon a un prezzo che ti lascerà senza parole.

Infatti, con uno sconto del 16% che fa crollare il prezzo ad appena 379€, la smart TV di LG è la tua occasione d’oro per mettere le mani su un prodotto che viene etichettato da molti come una tra i migliori in questa fascia di prezzo.

L’ottima smart TV LG 4K da 43” è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Dotata di un bel design sobrio e minimal che cornici estremamente ridotte e una buona base di appoggio, la smart TV di LG sfrutta l’incredibile tecnologia NanoCell per garantirti una qualità d’immagine che farai fatica ad abbandonare: i colori sono brillanti, precisi e soprattutto realistici. Inoltre, la smart TV LG è il tuo centro di controllo per guadare qualsiasi video, film e serie TV dalle più importanti piattaforme di streaming del momento: in un colpo solo puoi accedere al vastissimo catalogo di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Now TV e molti altri.

Completamente compatibile con gli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Assistant per controllare ogni aspetto della smart TV direttamente con la tua voce, la smart TV dispone anche della modalità Game Optimizer per assicurarti una strepitosa esperienza di gioco con la tua console preferita.

Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon e metti subito nel carrello l’ottima smart TV di LG 4K da 43” con tecnologia NanoCell: abbandonati a una qualità d’immagine che ti farà di nuovo innamorare dei tuoi film preferiti e ti darà la sensazione di essere sempre al centro dell’azione. Fai presto però: l’incredibile offerta dura poco!

