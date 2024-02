LG QNED da 50 pollici in offerta a 409€ su Amazon: è la Smart TV da prendere

Per chi cerca una nuova Smart TV è ora disponibile una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: la LG QNED da 50 pollici (50QNED756RA) è ora disponibile al prezzo scontato di 409 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. Da notare che la Smart TV è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare con carta di debito. Per sfruttare la promozione è possibile premere sul box qui di sotto e aggiungere la Smart TV al carrello. La consegna è gratuita.

Smart TV LG QNED da 50 pollici: offerta da non perdere su Amazon

La Smart TV LG in offerta appartiene alla gamma QNED ed è dotata di un pannello 4K da 50 pollici con tecnologia Quantum Dot e NanoCell. A gestire il funzionamento della TV c’è il processore Alfa 5 Gen 6 che migliora i contenuti visualizzati, garantendo un 4K di ottima qualità anche partendo da contenuti a risoluzione inferiore.

Grazie al sistema operativo webOS è possibile accedere a tutte le app dei principali servizi di intrattenimento. C’è anche l’integrazione con Alexa oltre alla compatibilità con Google Assistant. La TV proposta da LG ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni: con l’offerta in corso, inoltre, il rapporto qualità/prezzo è alle stelle.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV LG descritta in precedenza al prezzo scontato di 409 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.