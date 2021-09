Il colosso LG ha appena presentato il suo ultimo TV LED Direct View: stiamo parlando di un gigantesco schermo da ben 325 pollici.

LG TV LED Direct View: le caratteristiche

L'azienda LG Electronics, ha svelato il suo mostro TV LED a visione diretta che offre uno schermo molto ampio e un sistema home cinema estremo per il segmento di clienti più facoltosi. La TV LG DVLED si può paragonare alla TV The Wall di Samsung avendo caratteristiche e funzionalità simili.

La TV LG DVLED si basa sullo stesso concetto: distribuire milioni di LED al fine di formare un'immagine completa in forme personalizzate e che può scalare fino a determinate dimensioni utilizzando The Wall. È possibile scegliere fra i modelli da 81 pollici fino ai giganteschi 325 pollici che sono destinati a trasformare l'estetica di un'intera stanza.

Da un lato troviamo il rapporto di aspetto 16: 9, dall'altra possiamo avere il rapporto 32: 9 che consente di guardare più video contemporaneamente. La configurazione offre una qualità 4K e 8K che si basa su un massimo di 33 milioni di diodi. Ha anche la configurazione 2K (singola o doppia).

È disponibile il sistema WebOS che fornisce funzionalità Smart TV per l'enorme prodotto.

Simile a The Wall di Samsung, non sono disponibili prezzi fissi per la LG DVLED a causa principalmente delle variazioni nell'installazione e di altre funzionalità personalizzate fornite con l'installazione. Si stima che il prezzo minimo della nuova TV possa aggirarsi attorno ai 30.000 dollari. Inoltre, sembra essere meno costoso dell'OLED arrotolabile del marchio coreano.

LG ha già iniziato a prendere i pre-order per il gigantesco televisore DVLED da 325 pollici. Sarà una grande aggiunta di lusso che fornirà un'esperienza di visione TV più ampia. Il pubblico di destinazione di questo sistema di intrattenimento domestico super premium sono le case mega lussuose dei clienti più facoltosi.

