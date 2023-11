LG OLED evo da 42", super offerta: oggi risparmi il 41%

Hai mai sognato di avere un TV che ti offre un’esperienza visiva straordinaria? Ora il tuo sogno diventa realtà con l’LG OLED evo 42” della Serie C3 2023, disponibile a un prezzo incredibile di soli 948,00€ grazie a uno sconto del 41%.

Questa TV utilizza pixel auto-illuminanti per offrirti immagini più colorate e dettagliate, grazie alla perfetta sinergia tra il processore e il pannello OLED. La qualità delle immagini ti lascerà a bocca aperta.

L’LG OLED evo è alimentato dal processore α9 Gen6, un’innovazione di LG che fa rivivere le scene come se fossi fisicamente presente. Grazie alla mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma, questo processore offre una qualità d’immagine eccezionale, indipendentemente da ciò che stai guardando. Con il suo design compatto da 42 pollici, il LG OLED evo è perfetto per qualsiasi ambiente. Puoi goderti l’esperienza OLED anche in spazi più piccoli o utilizzarlo come una postazione di gioco ideale per il PC.

Porta il cinema direttamente nella tua casa con la migliore esperienza audio e video firmata Dolby. Dolby Vision garantisce immagini intense e dettagliate, mentre Dolby Atmos offre un audio coinvolgente che ti immergerà completamente nell’azione.

La serie C3 di LG è universalmente riconosciuta come una delle migliori in assoluto per sfruttare a pieno tutte le potenzialità delle console da gaming di ultima generazione, come PS5 e Xbox Series X. Se sei un appassionato di videogiochi, il LG OLED evo è il TV dei tuoi sogni. Offre un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e quattro porte HDMI per il gaming in 4K a 120fps con supporto per Variable Refresh Rate (VRR) e Dolby Vision.

Con un prezzo scontato di 948,00€ rispetto ai 1.599,00€ del prezzo originale, potrai trasformare la tua esperienza di visione in qualcosa di straordinario. Non farti assolutamente scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.