LG OLED C3 2023 in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo (anche a rate)

Il TV LG OLED Evo da 55 pollici della serie C3 del 2023 offre un’esperienza visiva eccezionale grazie alla tecnologia OLED evo con pixel auto-illuminanti. Questa evoluzione della tecnologia OLED assicura immagini più colorate e dettagliate, creando un’armonia sinergica tra il potente processore α9 Gen6 e il pannello avanzato.

Riscattando il coupon da 83,77€, oggi questo straordinario televisore OLED può essere tuo a soli 1215€! Selezionando il pagamento tramite Cofidis al momento del checkout, potrai anche dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Grazie alla tecnologia Brightness Booster, le immagini sono ancora più luminose, con un aumento fino al 20% rispetto agli schermi OLED tradizionali, grazie agli intelligenti algoritmi di controllo della luce.

Il processore α9 Gen6 con intelligenza artificiale offre una mappatura dinamica dei toni su 20.000 zone per fotogramma, garantendo una resa cromatica e una nitidezza senza paragoni. Il design minimalista con bordi sottili rende il TV un complemento elegante per il tuo ambiente, anche quando è spento.

L’esperienza audiovisiva è completata dalle tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, portando il cinema direttamente nel tuo salotto. Per i gamers, il TV offre un gameplay fluido e reattivo con un input lag ridotto e 4 porte HDMI per supportare il gaming in 4K a 120fps con Variable Refresh Rate (VRR) e Dolby Vision.

La Smart TV con sistema operativo webOS 23 offre accesso a una vasta gamma di app di streaming e dispone di un telecomando puntatore per una navigazione intuitiva. Inoltre, l’intelligenza artificiale ThinQ AI risponde ai comandi vocali in vivavoce, offrendo un’esperienza di visione avanzata e intuitiva. Tutto questo è disponibile a un prezzo vantaggioso di soli 1215€ grazie a un coupon sconto di 83,77€.

