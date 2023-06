LG OLED A2 55" in offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto gli 800€, sconto del 38%

L’LG OLED A2 55″ è un televisore disponibile su Amazon con uno sconto del 38%, al prezzo di 799,00€, rispetto al prezzo consigliato di 1.299,00€. Questo modello della serie A2 offre un’esperienza cinematografica grazie alle tecnologie Dolby Vision e Atmos, che portano a casa tua immagini profonde e un effetto audio avvolgente.

Come per tutti i televisori di grandi dimensioni, la disponibilità immediata comporta comunque circa 5 giorni d’attesa per la consegna. Ti ricordiamo che sei libero di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il design dell’LG OLED A2 è incredibilmente sottile e raffinato, e i TV OLED LG sono anche ecocompatibili, offrendo un comfort visivo superiore. Questo è possibile perché emettono meno luci blu rispetto ai televisori LED e non presentano sfarfallio o bagliori molesti. Uno dei punti di forza di questo televisore è la tecnologia dei pixel auto-illuminanti OLED. Grazie a questi pixel, l’LG OLED A2 offre un nero perfetto, colori impeccabili e un contrasto infinito, rendendo l’esperienza di visione per film, sport e videogiochi di ultima generazione di altissima qualità. Il televisore è equipaggiato con il processore α7 Gen 5 con AI, che sfrutta algoritmi di deep-learning dell’Intelligenza Artificiale progressiva per analizzare e ottimizzare i contenuti. Ciò significa che il processore è in grado di esaltare gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo, offrendo sempre la miglior qualità di visione.

Dal punto di vista del design, l’LG OLED A2 presenta un aspetto minimalista con bordi sottili, che ti permette di immergerti completamente nelle immagini senza distrazioni. Anche quando è spento, il profilo incredibilmente sottile del televisore si integra perfettamente nel tuo arredamento, aggiungendo un tocco avveniristico. Oltre alle caratteristiche di visione e design, l’LG OLED A2 è una Smart TV con il sistema operativo webOS 22. Questo offre una vasta selezione di app di streaming, consigli personalizzati in base al tuo utilizzo e un telecomando puntatore che rende l’interazione con il TV più semplice e intuitiva. Inoltre, il televisore è dotato di Google Assistant e Alexa integrati, rendendo possibile il controllo del TV tramite comandi vocali. È anche compatibile con Apple AirPlay 2 e HomeKit. Infine, l’LG OLED A2 è pronto per il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre, integrando lo standard DVB-T2 HEVC Main 10. Per tutti questi motivi, se stai cercando un televisore OLED con neri perfetti, adatto anche alle console di ultima generazione, ad un prezzo aggressivo, noi ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta.

