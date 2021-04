Sei in cerca di un monitor per il tuo computer? Il LG 34WN650 Monitor 34 pollici ultra Wide è in offerta su Amazon a soli 299,99€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 149,01€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

LG Monitor 34 pollici Ultra Wide: un affare da prendere al volo

LG e il suo monitor da 34 pollici offrono una visione dei contenuti mozzafiato. La versione ultra wide 21:9 assicura una resa visiva spaziale che pochi esemplari possono vantare.

Grazie alla risoluzione 2560×1080 pixel e alla risoluzione Full HD, la riproduzione dei contenuti è nitida, fluida, dinamica e vivida. Sono degni di nota l’High Dynamic Range 400 e il calibratore del colore.

Rispetto ai monitor convenzionali, questo esemplare offre una superficie di lavoro del 33% più ampia. Per questa sua caratteristica è adatto a chi ha specifiche esigenze lavorative. La wide view assicura l’apertura di più finestre affiancate senza problemi così da avere tutto a portata di vista.

Il multitasking è dunque la caratteristica saliente di questo prodotto. Ciononostante, la sua potenza non può essere rilegata al solo lavoro. Il display può essere utilizzato anche per il gaming grazie allo stabilizzatore dei neri, alla sincronizzazione dinamica e la funzione crosshair.

Da non dimenticare, infine, gli altoparlanti stereo da 14 W 2.0 con MaxxAudio.

Puoi acquistare il monitor da 34 pollici UltraWide di LG a soli 299,99€ su Amazon nella sua colorazione bianca. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore a casa tua se sei membro Prime. In laternativa le consegne sono gratuite per chi effettua il primo acquisto sul sito. Il dispositivo, infine, può essere acquistato anche a rate: scegli Creditline di Confidis come modalità di pagamento in fase di checkout.

