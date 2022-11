LG, l'IPNOTIZZANTE smart TV 4K UHD da 43" a prezzo shock su eBay

Sei stanco di guardare i tuoi film preferiti a una qualità che non ti soddisfa? Fai il salto di qualità che ti meriti con la bellissima smart TV LG UHD 4K da 43″ fintanto che è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, se fai in fretta e utilizzi il codice coupon “REGALI22“, la smart TV del colosso sudcoreano è tua ad appena 299€.

Realizzata con materiali premium che gli conferiscono un look & feel elettrizzante, il bellissimo pannello UHD 4K è abbracciato da cornici così sottili e ottimizzate da essere quasi impercettibili.

eBay svende la bellissima smart TV LG UHD 4K da 43″ a un prezzo ridicolo

A tutto ciò si aggiunge poi un’attentissima cura per quanto riguarda la resa visiva, merito senza ombra di dubbio della tecnologia NanoCell che migliora tantissimo la qualità dei colori e la definizione delle immagini. Come se non bastasse, oltre a un’ottima equalizzazione del suono per un effetto surround caldo e avvolgente, la smart TV è anche perfettamente compatibile con le piattaforme di streaming più popolari (Netflix, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, NOW TV, eccetera) per guardare i tuoi film preferiti tutte le volte che vuoi.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la super smart TV di LG fintanto che puoi acquistarla al prezzo più conveniente di tutto il web. Ricorda, però, che il codice coupon “REGALI22” dal valore di 50€ è disponibile solo fino alle 23:59 di oggi; fai in fretta e non perdere questa occasione unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.