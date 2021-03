Sei in cerca di un paio di cuffie wireless? Le LG Tone Free FN6 sono in offerta su Amazon a soli 99,99€. Il ribasso del 33% corrisponde a uno sconto effettivo di 49,91€ che rende queste wearable un vero affare. Spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

LG Tone Free FN6: perché sceglierle

Con un estetica accattivante e un design simile ai prodotti di Apple, le cuffie LG Tone Free si caratterizzano per questa loro colorazione nera che le rende più discrete ed eleganti.

Dotate di tecnologia Meridian, le wearable offrono un suono nitido e d’eccezione grazie a dei bassi potenti. Inoltre non sono adatte al solo ascolto di brani musicali, ma anche ideali da utilizzare in chiamata. Attraverso il doppio microfono le cuffie sono capace di ridurre il rumore ambientale grazie alla cancellazione dell’eco e l’amplificazione della voce.

Da non sottovalutare la presenza dell’Ambient Sound Mode che si attiva attraverso un semplice tap sulle cuffie e ti permette di ascoltare ciò che ti accade attorno.

Tra le features più interessanti vi è l’autonomia garantita dalla custodia di ricarica che funge altresì come case. In totale si parla di circa 18 ore di autonomia ripartite in 6 nelle cuffie e 12 nel case. Sono sufficienti 5 minuti di ricarica per ottenere una ulteriore ora di riproduzione. Supportata anche la ricarica wireless.

Queste cuffie firmate LG sono resistenti all’acqua grazie alla certificazione IPX4 e sono dunque adatte anche a chi pratica sport.

Puoi acquistare le LG Tone Free FN6 a soli 99,99€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Acquistale oggi e ricevile in meno di 48 ore se sei abbonato a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable