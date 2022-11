LG, la SUPER smart TV LED 4K da 55" SPROFONDA su eBay (-33%)

Sei finalmente pronto per acquistare la tua prima smart TV di fascia alta ma non sai quale modello scegliere? La straordinaria smart TV LG da 55″ con pannello LED a risoluzione 4K è in offerta su eBay al prezzo più conveniente su tutto il web. Ad appena 399€, infatti, con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200€, la TV realizzata da LG ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e farti sentire sempre al cinema.

Realizzata con materiali premium e con un design eccezionale sotto tutti i punti di vista, resterai immediatamente folgorato dalla qualità dei colori, la lucentezza del pannello e l’incredibile esperienza visiva super immersiva.

Sconto incredibile su eBay per la spettacolare smart TV LG LED 4K da 55″

Oltre ad essere presente la tecnologia NanoCell per colori puri e sempre ben bilanciati, la smart TV di LG monta anche la funzionalià Filmaker Mode per darti modo di guardare le tue pellicole preferite con una qualità da cinema. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un’attenta modulazione del suono per garantirti sempre il meglio dell’audio surround e la piena compatibilità con le più importanti piattaforme di streaming del momento.

È davvero l’occasione giusta per acquistare subito la smart TV del colosso sudcoreano, a maggior ragione oggi che è in offerta con il 33% di sconto (risparmi ben 200€) con tanto di consegna rapida completamente gratuita. Inoltre, solo su eBay puoi scegliere di acquistarla con PayPal per pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.