LG, la STREPITOSA smart TV UHD 4K Smart HDR da 55" CROLLA su eBay

L’offerta eBay di oggi è fatta apposta per te e per la tua voglia irrefrenabile di guardare i migliori film di sempre come se fossi al cinema. Infatti, con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare ben 280€, quest’oggi la bellissima smart TV LG UHD 4K da 55″ con Smart HDR può essere tua ad appena 369€.

Stiamo parlando di una delle più belle e apprezzate smart TV di fascia alta realizzate dal colosso hi-tech, realizzata con materiali estremamente validi che le conferiscono un look & feel premium.

La smart TV LG da 55″ a risoluzione UHD 4K Smart HDR è in offerta su eBay

Nonostante il super sconto e un prezzo di vendita molto conveniente, la smart TV del colosso sudcoreano eredita molte funzionalità avanzate tipicamente esclusiva solo dei modelli più costosi, tra cui: processore di ultimimissima generazione per un’esperienza visiva senza mai un passo falso, tantissime piattaforme di streaming a tua disposizione in ogni momento, una definizione mai vista dei dettagli e una calibrazione dei colori che ti lascerà a bocca aparta sin dal primo utilizzo.

Non farti scappare questa strepitosa occasione di eBay per la bellissima smart TV LG di alto livello, tua ad appena 369€ con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare ben 280€. Inoltre, la televisione ti arriva direttamente a casa in pochissimi giorni e senza costi extra di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.