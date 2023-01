LG, la BELLISSIMA smart TV UHD 4K da 43" in super SCONTO su eBay

Se sei un appassionato di cinema o semplicemente ti piace guardare film e serie TV comodamente steso sul divano, questa offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare la stupenda smart TV LG UHD 4K da 43″ a un prezzo incredibilmente conveniente.

Infatti, ad appena 379€ con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare subito 120€, la televisione del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Costa pochissimo su eBay la bellissima smart TV LG UHD 4K da 43″

Realizzata con materiali di altissimo livello che le conferiscono un look & feel premium, la televisione a marchio LG integra l’apprezzatissima tecnologia NanoCell per un’epica definizione dei colori e una eccezionale illuminazione. Dotata del processore α5 Gen 5, inoltre, la smart TV è attrezzata per rispondere alle moderne esigenze senza mai un compromesso: ci puoi giocare liberamente sul cloud grazie all’integrazione con GeFoce NOW di Nvidia oppure guardare i tuoi programmi preferiti sulle migliori piattaforme online (Netflix, NOW TV, Amazon Prime Video, Disney+, Rai Play, Apple TV e molte altre ancora).

Preparati a rivivere le emozioni del cinema ogni giorno e tutte le volte che vuoi con la bellissima smart TV LG con tecnologia NanoCell, tua ad appena 379€ su eBay con lo sconto del 24% e la consegna rapida e completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.