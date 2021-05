Hai necessità di acquistare un nuovo smartphone? LG K22 è in offerta su Amazon a soli 94,80€. Il ribasso del 27% produce uno sconto effettivo di 35,10€ che rende l’acquisto più conveniente.

LG K22: le specifiche tecniche di questo smartphone

Il design colorato, lineare e semplice rende LG K22 uno smartphone degno di nota. La sua colorazione Blu non lo fa passare inosservato configurandosi come uno smartphone di fascia economica di tutto rispetto.

Il display montato è un FullVision a goccia con ampiezza di 6.2 pollici per una visione dei contenuti accurata e nitida. I bordi sottili, inoltre, amplificano l’esperienza visiva fiale.

Il processore montato un Qualcomm Snapdragon SM215 che viene abbinato a ben 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fluide. La memoria, inoltre, è espandibile per mezzo di una MicroSD.

Nonostante lo smartphone possa apparire scarno, lo stesso vanta una doppia fotocamera posteriore. L’obiettivo principale è da 13 megapixel mentre il secondario vanta una risoluzione di 2 megapixel. La fotocamera anteriore per i selfie, invece, vanta una lente da 5 megapixel.

Si fa notare anche la batteria da 3000mAh che è sufficiente per una giornata di autonomia.

Tra le altre features sono degne di citazione il tasto dedicato all’attivazione di Google Assistant e la cover morbida inserita in confezione con cui proteggere lo smartphone.

Il device è Dual SIM e può ospitare all’unisono sia le due schede telefoniche che la microSD per l’espansione della memoria.

Al momento della ricezione monta la versione 10 di Android come sistema operativo.

LG K22 è acquistabile su Amazon a soli 94,80€ nella colorazione Blu. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei un abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana.

