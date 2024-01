LG Gram in offerta su Amazon: il prezzo crolla del 33%, il miglior display in circolazione?

Il laptop LG Gram 17Z90R è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 33%: solo per poco tempo, è disponibile al prezzo di 1.399,99€. Questo dispositivo offre una combinazione di prestazioni elevate, design ultraleggero e una serie di funzionalità avanzate che lo rendono ideale per un’ampia gamma di utilizzi.

Equipaggiato con un processore Intel Core EVO i7-1360P di 13a generazione, questo laptop offre una potenza di elaborazione notevole con 12 core e una frequenza turbo fino a 5.00GHz. Il display Anti-Glare IPS da 17 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1600) e rapporto di forma 16:10 assicura una nitidezza visiva eccezionale con una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3.

La configurazione hardware include 16GB di RAM DDR5 a 6000 MHz e uno spazioso SSD da 1TB di tipo M.2 Gen4 NVMe PCIe, garantendo una velocità di accesso ai dati elevata e una risposta rapida del sistema. La grafica è gestita dalla potente Intel Iris Xe.

Il laptop presenta un telaio in lega di magnesio e Nano Carbon, conferendo solidità e leggerezza al dispositivo. La batteria al litio da 80Wh offre un’autonomia eccezionale fino a 16 ore. La tastiera retroilluminata con layout italiano, la webcam Full HD IR con Dual Mic e il riconoscimento facciale contribuiscono a una esperienza utente completa.

Dal punto di vista audio, il laptop LG Gram 17Z90R integra la tecnologia DTS:X Ultra per un’esperienza sonora coinvolgente, mentre le connessioni includono porte HDMI, USB 3.2, USB-C/Thunderbolt4, microSD e jack audio.

Certificato secondo gli standard militari MIL-STD 810 G per la durabilità, il laptop LG Gram 17Z90R offre anche funzionalità di sicurezza avanzate come il software LG Glance by Mirametrix.

Con dimensioni di 378.8 x 258.8 x 17.8 mm e un peso di soli 1350 grammi, questo laptop è progettato per essere portatile senza compromessi sulle prestazioni. Inoltre, viene fornito con il sistema operativo Windows 11 Home 64bit preinstallato. Approfitta di questa offerta per acquisire un laptop premium che unisce potenza, leggerezza e durata della batteria a un prezzo scontato.

