LG Gram 17: ultrabook premium con 400 euro di sconto

LG Gram 17 è uno dei migliori ultrabook sul mercato, apprezzato per le sue caratteristiche di alta qualità e la leggerezza del suo chassis in lega di magnesio e Nano Carbon. In questo momento è possibile acquistarlo con uno sconto del 24% su Amazon, rendendolo ancora più allettante al prezzo vantaggioso di soli 1.299,99 euro. Inoltre, ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo puoi pagare in comode rate anche se non sei possessore di una busta paga.

LG Gram 17: pochi pezzi a disposizione a questo prezzo

Dotato di un processore Intel Core EVO i7-1260P di 12a Generazione con 12-Core, Turbo fino a 4.70GHz, L3 cache 18MB e TDP 28W, il LG Gram 17 può gestire facilmente le applicazioni più pesanti e multitasking senza alcun problema. Inoltre, la grafica Intel Iris Xe garantisce immagini nitide e dettagliate.

Il display Anti-Glare IPS da 17″ Quad HD 16:10 2K DCI-P3 99% del LG Gram 17 garantisce una visione eccezionale, adatto per la produttività, la grafica e l’intrattenimento. Inoltre, la RAM da 16GB DDR5 (5200 MHz) e il SSD 1024GB M.2 garantiscono velocità e prestazioni fluide, oltre ad una maggiore capacità di archiviazione.

La durata della batteria è un’altra grande caratteristica del LG Gram 17, che può durare fino a 17 ore grazie alla batteria al litio a lunga durata da 80Wh. Inoltre, la tastiera retroilluminata, il layout italiano e l’accesso rapido con impronta digitale garantiscono comfort e sicurezza.

La qualità del suono è anche un aspetto fondamentale per questo ultrabook, che offre l’audio DTS:X Ultra che offre un’immersione coinvolgente con o senza cuffie (Speaker 3Watt), Intel WiFi 6 AX211, Bluetooth 5.1. Inoltre, la presenza della certificazione standard militare MIL-STD 810 G e il software di sicurezza LG Glance by Mirametrix garantiscono un alto livello di sicurezza e protezione dei dati.

In sintesi, il LG Gram 17 è un ultrabook di alta qualità, potente e affidabile, dotato di molte caratteristiche uniche che lo rendono uno dei migliori sul mercato. Grazie alla sua leggerezza e alle sue prestazioni di livello, può essere considerato un ottimo acquisto per chi cerca un laptop adatto per il lavoro, la produttività e l’intrattenimento. L’offerta del 24% su Amazon rende questo prodotto ancora più allettante al prezzo vantaggioso di soli 1.299,99 euro. Se sei interessato a questo dispositivo non perdere altro tempo, le scorte disponibili si contano sulle dita di una mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.