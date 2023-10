LG Gram 16 al MINIMO STORICO su Amazon: è da prendere subito

La nuova promozione dedicata a LG Gram 16 è da cogliere al volo: il notebook ultra-leggero di LG (pesa appena 1,19 chilogrammi) è disponibile con una nuova offerta Amazon che consente di completare l’acquisto al prezzo scontato di 899 euro invece che 1.199 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il laptop nella variante con display da 16 pollici, processore Core i5 e 16 GB di RAM. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

LG Gram 16 al minimo storico su Amazon: è best buy

L’offerta in corso riguarda LG Gram 16 con queste specifiche:

display IPS da 16 pollici con risoluzione QHD; il display è in 16:10

processore Intel Core i5-1340P

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

batteria da 80 Wh

tastiera retroilluminata con layout italiano

peso di appena 1,19 chilogrammi

Il notebook di casa LG ha davvero tutto quello che serve per poter garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un modello veloce, efficiente, con un’ottima autonomia e super leggero, nonostante il display da 16 pollici. Per chi è alla ricerca di un notebook Windows di alta qualità, quindi, l’offerta dedicata a LG Gram 16 è da cogliere al volo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare LG Gram 16 al prezzo scontato di 899 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa la versione descritta del laptop ultra-leggero e potente di casa LG, un vero e proprio punto di riferimento del mercato. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

