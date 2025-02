LG fa diventare l'asciugatrice Smart: 9KG e sistema autopulente (-22%)

L’asciugatrice smart di LG è un elettrodomestico di cui ci si innamora a prima vista. Libera installazione e con un cesto da 9kg per poter asciugare tutto il bucato senza intoppi. Sistema autopulente, funzioni innovative e classe energetica A+++ che non pesa affatto in bolletta. Ha difetti? Non penso proprio! La acquisti su Amazon con 699,99€ grazie allo sconto del 22% sul prezzo di listino, fossi in te non aspetterei un secondo in più.

Asciugatrice smart LG, non ne farai mai più a meno

Un’asciugatrice in casa non fa mai male, invece di vedere il bucato su ogni termosifone disponibile o appeso sugli stendini in mezzo al salotto, con questo bell’elettrodomestico hai un sistema che ti fa mettere i tuoi panni asciutti, morbidi e caldi direttamente in armadio. Il modello RH90V9LVEN di LG è anche smart e completo in tutto e per tutto. Si tratta di una variante smart con pompa di calore Dual Inverter così da ridurre ancora di più il consumo energetico e rendere efficiente l’asciugatura.

Il modello, in particolare, è a carico frontale e con una capienza da 9KG per non dover rinunciare all’asciugatura anche di capi più ingombranti come coperte, piumini e così via. La gestisci direttamente con la manopola e utilizzi uno tra gli innumerevoli programmi dedicati. Il display LED ti fornisce tutte le informazioni e ti permette di aggiungere delle personalizzazioni come il timer, la partenza ritardata, la pulizia del cestello, aumentare calore o durata. Ogni ciclo diventa come creato su misura a seconda delle esigenze.

Grazie al condensatore autopulente non dovrai più rimuovere il filtro e occuparti di pulire le lamelle in modo meticoloso perché lei fa tutto da sola. Inoltre l’asciugatura avviene a bassa temperatura per evitare che i tessuti si possano rovinare e restringere.

A soli 699,99€ su Amazon, l’asciugatrice smart di LG è quella giusta da acquistare. Approfitta dello sconto del 22% e non avere dubbi.

