LG, ECCELLENTE monitor ultrawide da 29" Hi-Res a prezzo RIDICOLO

Questa offerta Amazon sullo strepitoso monitor LG ultrawide da 29″ è una di quelle così vantaggiose da sembrare quasi i classici “errori di prezzo” del famoso eCommerce online. Ad appena 199€, infatti, con uno sconto del 33% e con tanto di spedizioni rapide e gratuite (con i servizi Prime), solo oggi hai la possibilità di acquistare uno tra i migliori monitor ultrawide della categoria.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo e della qualità dei materiali con cui è realizzato, il monitor del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Il bellissimo monitor LG ultrawide da 29″ è a prezzo regalo su Amazon

Oltre alla diagonale ampia e spaziosa che ti permette di affiancare senza problemi le finestre dei programmi che utilizzi più spesso, il monitor LG è ad altissima ridoluzione (2560 x 1080 pixel) con tanto di tecnologia HDR per immagini sempre eccellenti e colori super brillanti. A tutto ciò si aggiunge, inoltre, una frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta da appena 1 ms: il mix perfetto per giocare ad alti livelli.

Completano la dotazione la presenza di numerose porte per collegarlo a PC e console (DisplayPort 1.4 e HDCP 2.2) e anche speaker stereo da 14W da utilizzare per ascoltare musica e guardare i video.

Cosa stai aspettando? Solo oggi hai la possibilità di mettere le mani sull’incredibile monitor LG di alto livello al prezzo più conveniente di sempre. Mettilo subito nel carrello per risparmiare subito 99€ e riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.